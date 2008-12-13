Пьяный внук убил бабушку и выбросился с третьего этажа

В Крыму пьяный 18-летний парень убил свою 82-летнюю бабушку и выбросился с 3-го этажа.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, родители отправили сына к престарелым родственникам в Симферополь для ухода за ними.

Трагедия произошла 7 декабря, когда парень после встречи с друзьями вернулся домой в нетрезвом состоянии. Бабушка пригрозила пожаловаться на внука его родителям. Парень разозлился, схватил кухонный нож и ударил им женщину в шею. От полученной раны она умерла. Внук затащил тело в ванную комнату.

В этот момент домой вернулся дед - внук кинулся и на него с ножом. Однако старику удалось выбить у парня нож и скрутить ему руки за спиной. Внук попросил прощения у деда, после чего тот отпустил его и поинтересовался, где бабушка. Парень соврал, что женщина спит. Однако мужчина не поверил и отправился искать супругу, обнаружив ее с перерезанным горлом в ванной.

Внук, осознав все произошедшее, выбросился из окна третьего этажа, выбив раму и протаранив головой оба стекла. Сейчас парень с переломами ног и черепно-мозговой травмой находится в больнице и уже дает показания правоохранителям. Ведется следствие.