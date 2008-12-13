"Восточное партнерство" не мешает отношениям с Россией

Политика "Восточного партнерства" и сотрудничество с Россией не являются для Европейского Союза взаимоисключающими.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил глава представительства Еврокомиссии в РФ Марк ФРАНКО.

"Более тесное сотрудничество с "Восточным партнерством" и сотрудничество с Россией - это не взаимоисключающие вещи, они носят разный характер, и отношения с Россией отличаются от наших отношений с "Восточным партнерством", - сказал М.ФРАНКО.

Он напомнил, что политика добрососедства ЕС подразумевала сотрудничество со странами на севере Африки, южного Средиземноморья и восточными странами, сейчас эта стратегия разделена на два компонента - сотрудничество со Средиземноморьем и южной частью территорий, которые входили в политику добрососедства, и восточные страны.

"Мы осуществляем эту линию ("Восточное партнерство") в рамках политики добрососедства, и Россия решила не участвовать в этой политике. Поэтому сейчас мы будем сотрудничать с теми странами, которые вы упомянули (Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной), без России, но это не означает, что мы исключаем Россию из этого сотрудничества", - сказал М.ФРАНКО.

В то же время он отметил, что Еврокомиссия сохранила критичное отношение к прошедшим в России президентским и парламентским выборам.

"Прошедшие выборы - это не лучший пример демократии", - сказал М.ФРАНКО.

Он отметил, что в ходе последних парламентских и президентских выборов имели место ограничения доступа партий к СМИ, а также ограничения доступа кандидатов к процессу выборов.

В то же время, М.ФРАНКО подчеркнул, что "в России существует правительство, Президент. Мы должны принять и смириться с этим".

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Еврокомиссия предоставила свои предложения относительно “Восточного партнерства” – польско-шведской инициативы, представленной в мае этого года и одобренной на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в июне.

1 сентября этого года Европейский Совет на фоне российско-грузинской войны призвал ускорить работу над имплементацией инициативы. Ожидается, что на декабрьском заседании Европейского Совета лидеры глав государств и правительств стран-членов ЕС обменяются мнениями относительно представленных предложений, а окончательное решение одобрят уже в марте следующего года.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.

Согласно предложениям Еврокомиссии, финансирование партнерства будет составлять 600 млн. евро в год до 2013 года.