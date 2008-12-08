"Восточное партнерство" - это новые возможности для присоединения к ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и международной интеграции Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что “Восточное партнерство” может создать новые возможности для стран, желающих присоединиться к Европейскому Союзу.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня украинским журналистам.

«Мы считаем, что эта инициатива и эта политика при условии соответствующего институционального и финансового обеспечения создаст новые возможности для тех стран-соседей ЕС, которые по-настоящему хотят стать в будущем членами ЕС”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

По словам украинского вице-премьера, новая инициатива дает возможность улучшить институциональную возможность Украины.

«Ахиллесовой пятой политики европейской интеграции Украины была и во многом остается недостаточная институциональная возможность, когда есть возможность, но институты государственные, качество кадрового обеспечения недостаточны для того, чтобы воспользоваться этими возможностями”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Он добавил, что в рамках “Восточного партнерства” предусматривается соответствующая институциональная программа, которая даст возможность в дополнение к уже существующим программам, таким как TWINNING и TAIEX, существенно улучшить институциональную возможность страны интегрироваться в ЕС.

Кроме того, по словам вице-премьера, очень важными являются намерения выделять средства на отдельные регионы.

При этом, по словам Г.НЕМЫРИ, Украина заинтересована в осуществлении европейских программ, в частности, в Крыму, в старых промышленных районах, таких, как Донбасс, а также в секторной поддержке, в частности сельского хозяйства.

Он также обратил внимание на то, что хотя “Восточное партнерство” и не предусматривает членства в ЕС в будущем для стран - восточных соседей ЕС, однако в нем нет и ничего такого, чтобы делало невозможным такое членство в будущем.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что пока предложения Еврокомиссии будут обсуждаться в ЕС до следующего саммита Евросоюза в марте 2009 года, есть возможность внести определенные коррективы в эту политику к лучшему.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Еврокомиссия предоставила свои предложения относительно “Восточного партнерства” – польско-шведской инициативы, представленной в мае этого года и одобренной на заседании Европейского совета (саммите глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) в июне.

1 сентября этого года Европейский совет на фоне российско-грузинской войны призвал ускорить работу над имплементацией инициативы. Ожидается, что на декабрьском заседании Европейского совета лидеры глав государств и правительств стран-членов ЕС обменяются мнениями относительно представленных предложений, а окончательное решение одобрят уже в марте следующего года.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии процесса демократизации страны.