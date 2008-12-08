Регионалы намылились снимать Еханурова

Партия регионов требует отставки Юрия ЕХАНУРОВА с поста министра обороны Украины. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

"Беспрецедентный случай политической расправы над народным депутатом Украины Валерием КОНОВАЛЮКОМ – инициатором расследования фактов и обстоятельств продажи Украиной оружия для Грузии – это позор, которым навсегда покрыл себя министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ", - отмечается в заявлении.

Партия регионов считает, что "такой министр должен немедленно уйти в отставку, и наибольшая фракция парламента будет требовать этого. Такое решение было принято на заседании Совета фракции Партии регионов 8 декабря".

Фракция Партии регионов будет, в частности, предлагать парламенту включить в повестку дня (на 9 декабря) заседания Верховной Рады отчет Временной следственной комиссии, которая расследовала факты продажи оружия, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Ю.ЕХАНУРОВ своим приказом от 4 декабря в 2008 г. лишил народного депутата В.КОНОВАЛЮКА офицерского звания «подполковник запаса». По сообщению пресс-службы Минобороны, такое решение принято в связи с тем, что присвоение В.КОНОВАЛЮКУ предыдущих званий офицера запаса произошло в несоответствии с требованиями Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе» и положением «О прохождении воинской службы лицами офицерского состава».

Ранее Всеукраинская организация “Союз офицеров Украины” заявила, что В.КОНОВАЛЮК нарушает нормы офицерской этики, безосновательно обвиняя руководство государства в незаконной торговле оружием, и призывала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и министра обороны Ю.ЕХАНУРОВА дать соответствующую правовую оценку действиям народного депутата подполковника запаса В.КОНОВАЛЮКА.

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке фактов поставки Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права В.КОНОВАЛЮК, в частности, заявлял, что комиссия обнаружила факты поставок в Грузию украинского оружия из военного арсенала в пгт Лозовая Харьковской области. Также он утверждал, что военная техника продавалась в Грузию по заниженным ценам, а также о том, что Украина продолжала поставлять в Грузию оружие после начала вооруженного конфликта на Кавказе.

Между тем представители правительства, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны не раз опровергали заявления В.КОНОВАЛЮКА о незаконных поставках оружия в Грузию.

17 ноября Служба безопасности Украины заявила, что в рамках расследования уголовного дела по факту разглашения государственной тайны следователями СБУ завершена проверка обстоятельств поставок товаров военного назначения в Грузию. По результатам определенных законодательством следственных действий никаких нарушений национального законодательства Украины и международных соглашений не выявлено.