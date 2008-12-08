Толстоухов: никакого раскола в Партии регионов нет

Народный депутат, член фракции Партии регионов Анатолий ТОЛСТОУХОВ опровергает информацию о расколе, существующем в Партии регионов.

Об этом он заявил в интервью газете «Дело» (№225 от 8 декабря 2008 года).

«Партия регионов находится в процессе выбора оптимального пути. Никакого раскола внутри партии нет. Есть сторонники разных точек зрения и путей движения», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ. При этом, по его словам, о расколе можно будет говорить тогда, когда какая-то часть депутатов не захочет поддерживать позицию другой части, чтобы вести общую линию.

Депутат отметил, что представители групп, которые существуют в середине Партии регионов, знают о действиях друг друга. «Дело в том, что АХМЕТОВ не может не знать о действиях КЛЮЕВА. И наоборот. Словесной драки или склок между группами тоже нет», - подчеркнул А.ТОЛСТОУХОВ.

При этом он подтвердил тот факт, что один из лидеров ПР Андрей КЛЮЕВ действительно склоняется к созданию коалиции с БЮТ. «Это правда. Разве он из этого делает секрет? Нет. Об этом, разумеется, знает руководство партии», - сказал народный депутат. А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что сейчас ведется работа по созданию коалиции во всех направлениях, в том числе не исключается и союз с БЮТ. «Он даже предпочтительнее, ибо реальный», - добавил депутат. При этом он также подтвердил, что еще один из лидеров Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ выступает против коалиции с БЮТ.