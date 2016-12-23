Путин о причинах аннексии Крыма и войне на Донбассе: "Не мы были инициаторами"

Об этом он заявил сегодня, 23 декабря, во время пресс-конференции, передает УП.

Он заявил, что РФ не была инициатором того, «что все это произошло».

"Мы не считаем себя виноватыми в том, что все это произошло. Не мы были инициаторами", – сказал он.

При этом глава Кремля в очередной раз заявил, что причиной ситуации стал "государственный переворот" в Киеве, а "присоединение" Крыма стало следствием нежелание самих крымчан с этим мириться.

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Между тем Путин раскритиковал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Он заявил, что считает документ первопричиной всех событий, добавив, что сомневается в получении Украиной «безвиза».

"Мы говорим о безвизовом режиме для граждан Украины. Но и это под большим вопросом, а если и будет, то в урезанном виде и поставит эмигрантов – совершенно очевидно! – трудовых эмигрантов из Украины в Европе в совершенно неподобающее положение", – заявил он.

По его мнению, это все надо было делать "вместе и без рывков", а также договариваться с Россией о совместной работе.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин не дал прямого ответа на вопрос о российских военных на Донбассе.

Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк спросил у Путина, почему он отправил на Донбасс военных якобы защищать русскоязычное население, а также где это прописано в Минских соглашениях.

Также Цимбалюк спросил у Путина, понимает ли он, что когда пойдет на пенсию, россияне останутся для украинцев оккупантами, так как при участии регулярных российских частей вооруженных сил был оккупирован Крым и часть Донбасса.

"Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране", - сказал Путин.