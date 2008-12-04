Ющенко заявляет, что не допустит реализации плана Тимошенко и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что де-факто коалиция БЮТ и Партии регионов создана, но он не допустит реализации их плана по ревизии Конституции, в том числе относительно избрания Президента в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве с Президентом Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНОМ.

В.ЮЩЕНКО заметил, что создание коалиции между БЮТ и Партией регионов началось еще 2 сентября. «Образование этой коалиции очень вероятно, собственно говоря, формально она уже создана», - сказал Президент, заметив, что он не может сказать, что является сторонником такой коалиции. «Потому что при таком политическом альянсе Украину ждет ряд событий неприятного характера, а в некоторых моментах - даже непрогнозируемых событий», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, коалиция, построенная не на демократических и национальных интересах, может стать серьезным вызовом для украинской демократии. При этом Президент напомнил события 2 сентября в Верховной Раде, когда, по его словам, «маленький экспромт премьер-министра» относительно сотрудничества с Партией регионов продемонстрировал демонтаж демократических преобразований.

Говоря о дне сегодняшнем, В.ЮЩЕНКО заметил, что новая коалиция может стать, помимо прочего, серьезной угрозой - до достаточно глубокой ревизии украинской Конституции.

При этом Президент, ссылаясь на сообщения в ряде СМИ, заметил, что, по некоторой информации, коалиция между БЮТ и Партией регионов может быть создана лишь после внесения изменений в Конституцию. В частности, речь идет, по его словам, об избрании Президента в парламенте. «Я убежден: это вещи, которые разрушают украинскую демократию и не отвечают нашим стремлениям. Это отбросит Украину в сфере стабильности и демократии. Поэтому я как Президент этого не допущу», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что внесения таких изменений в Конституцию он не допустит.

В то же время В.ЮЩЕНКО сказал, что в свободной, демократической стране создание такой коалиции возможно, хотя снова повторил, что не является ее сторонником, поскольку понимает угрозы и вызовы, которые могут появиться. «Я хотел бы, чтобы вся нация, демократические силы чувствовали и понимали, и были ответственными», - сказал Президент.