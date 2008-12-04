Успокойтесь с передислокацией – она России не угрожает

Плановые передислокации подразделений и военных частей Вооруженных Сил Украины не несут никакой угрозы Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Виннице заявил журналистам министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

Комментируя возможную обеспокоенность и предостережения по этой теме со стороны российских политических кругов, министр обороны отметил: «Успокойтесь с передислокацией – она РФ не угрожает”.

По его словам, если обсуждать тему передислокации войск, которая происходит в России, то «мы очень скромные люди».

«Все делается по плану, и у нас, чтобы передислоцировать военную часть, необходимо постановление Кабмина. Это непростая процедура», - объяснил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что единственная передислокация, которая сейчас является согласованной, - это юг Одесской области.

«Так что успокойтесь, потому что у вас (в России – УНИАН) почему-то так все заволновались… Мы никому не угрожаем», - отметил министр обороны Украины.