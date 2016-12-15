Премьер Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС: отсутствие соглашения станет подарком Путину

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил накануне саммита ЕС, который пройдет сегодня в Брюсселе.

«Я достаточно оптимистичен по поводу договоренностей сегодня», - сказал Рютте.

Читайте такжеТуск пообещал Порошенко сделать все возможное для ратификации Соглашения об ассоциации

По словам премьера, он делает все возможное, чтобы завершить процесс ратификации Соглашения, ведь вместе с министром иностранных дел (Бертом Кундерсом) «считает важным удерживать единство ЕС по отношению к России», в частности, во времена, когда РФ действует более агрессивно, как это произошло в Крыму, на востоке Украины, когда Россия размещает ракеты между Литвой и Польшей.

«Если ЕС не продемонстрирует единство и не подпишет Соглашение об ассоциации, это будет подарком президенту Путину. Сейчас не время, чтобы дарить подарок Путину», - подчеркнул Рютте.

Однако он отметил, что по состоянию на сейчас окончательного решения еще нет. «Мы будем работать над этим, и я надеюсь, что мы получим окончательное решение», - заверил премьер-министр Нидерландов.