Суд в Москве признал законным продление ареста Сущенко до 30 января 2017 года

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение огласил судья по итогам закрытого заседания.

"Постановление Лефортовского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые являются государственной тайной».

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Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж».

Лефортовский райсуд тогда принял решение арестовать журналиста до 30 ноября.

28 ноября суд продлил срок ареста Сущенко до 30 января 2017 года.