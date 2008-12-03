В партии Путина заинтересовались идеей Богословской

Россия и Украина должны самым тесным образом взаимодействовать в условиях мирового финансово-экономического кризиса, находя в том числе общие решения острых проблем, стоящих между двумя странами и международным сообществом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единая Россия», об этом заявил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей КОКОШИН.

По его словам, в настоящий момент необходимо обратить внимание на сотрудничество России и Украины в сфере продовольственной безопасности, высоких технологий, экологии, в энергетике и по ряду других направлений.

Он отметил, что большого внимания заслуживают идеи некоторых украинских коллег о подготовке и подписании долгосрочного российско-украинского Договора об экономическом сотрудничестве.

«Очень интересна идея депутата Верховной Рады Инны БОГОСЛОВСКОЙ о создании «зернового ОПЕК» в составе России, Украины и Казахстана, которые могли бы контролировать до 30% мирового рынка зерновых», - заметил А.КОКОШИН.

По его словам, Россия сохраняет резко отрицательное отношение к «втягиванию Украины в НАТО», выступает за сохранение нейтрального статуса Украины.

Как сказал А.КОКОШИН, «втягивание Украины в НАТО повышает конфликтность, в частности, в Черноморском регионе».

«И действительно, сегодня речь должна идти о совместных конструктивных усилиях Украины и России по обеспечению безопасности в этом регионе и в ряде других регионов Европы», – сказал российский депутат.