"Надо замаскировать и отвезти": ГПУ обнародовала записи переговоров двух фигурантов в деле сбитого над Донбассом MH17 (видео)
Первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук заявляет, что Совместная следственная группа по расследованию катастрофы самолета «Боинг 777» (рейс MH17) готова предоставить защиту всем свидетелям, которые могут предоставить информацию о лицах, причастных к уничтожению самолета. Также ГПУ обнародовала аудио разговоры лиц, вероятно причастных к уничтожению рейса.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге на тему: «Поиск свидетелей авиакатастрофы самолета МН17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года».
Сторожук отметил, что следствие заинтересовано в идентификации личности так называемого Андрея Ивановича с позывным "Орион" и личности Николая Федоровича с позывным "Дельфин".
По его словам, отчасти личности этих людей установлены, но в полной мере неизвестно, кто они такие.
Во время брифинга была продемонстрирована аудиозапись разговора указанных лиц, которые обсуждали транспортировку определенного объекта, который "нужно замаскировать и отвезти".
Фрагмент 1:
- Алло!
- Да, добрый день.
- Андрей Иванович...
- Здравствуйте, Федор Николаевич
- Это Николай Федорович...
- Николай Федорович, рад вас слышать.
- Ну что, как там дела? Ты готов нас встретить?
- А вы что, собираетесь сюда?
- Ну, я вот думаю.
- Я бы так неосмотрительно не поступал.
- Нет, да? Потому что у нас места нет для этого...
- Я не могу сейчас перемещаться, у меня сейчас будет работа. А затем начнется работа по нам. Я должен сказать, что... Помните, у нас в уставе написано о том, что перемещение пункта управления не должно происходить в решающие моменты боя?
Фрагмент 2:
- Как ситуация?
- Сейчас вот докладывают только.
- Ну как доклады сделают, мне позвони. Потом, этот, скажи, ты нашел этот...
- Относительно траулера да, я договорился.
- Сегодня, да?
- Да, да, да, во сколько?
- Чем раньше, тем лучше. Надо загрузить, замаскировать и увезти.
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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.
Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.
Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».
Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.