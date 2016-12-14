"Надо замаскировать и отвезти": ГПУ обнародовала записи переговоров двух фигурантов в деле сбитого над Донбассом MH17 (видео)

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге на тему: «Поиск свидетелей авиакатастрофы самолета МН17, сбитого над Украиной 17 июля 2014 года».

Сторожук отметил, что следствие заинтересовано в идентификации личности так называемого Андрея Ивановича с позывным "Орион" и личности Николая Федоровича с позывным "Дельфин".

По его словам, отчасти личности этих людей установлены, но в полной мере неизвестно, кто они такие.

Во время брифинга была продемонстрирована аудиозапись разговора указанных лиц, которые обсуждали транспортировку определенного объекта, который "нужно замаскировать и отвезти".

Фрагмент 1:

- Алло!

- Да, добрый день.

- Андрей Иванович...

- Здравствуйте, Федор Николаевич

- Это Николай Федорович...

- Николай Федорович, рад вас слышать.

- Ну что, как там дела? Ты готов нас встретить?

- А вы что, собираетесь сюда?

- Ну, я вот думаю.

- Я бы так неосмотрительно не поступал.

- Нет, да? Потому что у нас места нет для этого...

- Я не могу сейчас перемещаться, у меня сейчас будет работа. А затем начнется работа по нам. Я должен сказать, что... Помните, у нас в уставе написано о том, что перемещение пункта управления не должно происходить в решающие моменты боя?

Фрагмент 2:

- Как ситуация?

- Сейчас вот докладывают только.

- Ну как доклады сделают, мне позвони. Потом, этот, скажи, ты нашел этот...

- Относительно траулера да, я договорился.

- Сегодня, да?

- Да, да, да, во сколько?

- Чем раньше, тем лучше. Надо загрузить, замаскировать и увезти.

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Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.