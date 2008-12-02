Богатырева желает Украине и России не реагировать на провокации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА призывает руководство Украины и России отказаться от практики обмена заявлениями и вернуться к конструктивному диалогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЕВА сообщила журналистам на брифинге в Секретариате Президента.

По ее словам, постоянной величиной в политике являются народы, в частности Украины и России, а переменной величиной – министры, секретари СНБО и другие должностные лица. Р.БОГАТЫРЕВА заявила, что «именно народ не позволит строить наши отношения по принципу: «кто кому больше нанесет вреда». По ее словам, поскольку украинское руководство с пониманием относится к надеждам своих граждан, то, исходя из этого, «мы говорим: хватит проводить политику, когда внешнеполитические ведомства обмениваются заявлениями».

Р.БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что это неправильная политика, и ее необходимо изменять.

«Диалог не нужно подменять заявлениями», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА, добавив, что желает всем не реагировать на провокации и иметь свои аргументы для того, чтобы вернуть переговорный процесс в конструктивное взаимодействие на всех уровнях.