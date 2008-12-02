БЮТ настаивает на создании коалиции

Фракция БЮТ не будет поддерживать кандидатуру представителя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады Украины. Об этом сегодня ва интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, соответствующее решение было принято вчера на заседании фракции. Он объяснил такую позицию БЮТ тем, что сначала в парламенте должна быть сформированная коалиция, которая и будет избирать спикера. «Сначала - коалиция, а затем - спикер, который сможет руководить парламентом», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, что фракция БЮТ открыта для переговоров со всеми фракциями ВР, включая фракцию Партии регионов, относительно формирования коалиции. «Речь идет не о парламентском большинстве, а именно о коалиции», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря фракция «Наша Украина - Народная самооборона» заявила, что проведет консультации с другими политическими силами о поддержке кандидатуры И.ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады. Об этом сообщил журналистам член фракции НУ-НС Роман ЗВАРИЧ после встречи фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Р.ЗВАРИЧ заявил, что фракция будет поддерживать на должность спикера исключительно кандидатуру И.ПЛЮЩА. «Никакую другую кандидатуру мы поддерживать не будем, и за нечлена нашей фракции мы не отдадим ни одного голоса», - сказал Р.ЗВАРИЧ.