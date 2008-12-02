Литвин не будет голосовать за Плюща

Фракция Блока Литвина не будет голосовать за кандидатуру Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам лидер фракции Владимир ЛИТВИН.

Он отметил: «мы категорически против того, чтобы была техническая деятельность ВР, когда в любой момент можно разогнать парламент». Он посоветовал успокоиться “тем, кто делает рейдерские набеги на народных депутатов” из его фракции. В.ЛИТВИН подчеркнул, что у депутатов его фракции “решение будет единодушное”, и напомнил, что парламент прошлого созыва был распущен именно из-за того, что проводились действия по привлечению депутатов других фракций в коалицию. В.ЛИТВИН подчеркнул, что «это недостойная практика», и отметил: «по отношению к нашей фракции это не пройдет».

Как сообщал УНИАН, фракция НУ-НС предложила на должность председателя ВР И.ПЛЮЩА.