Россия отказала консулу Украины во встрече с незаконно осужденным Клыхом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест в связи с таким решением российских властей.

«Наглое и безосновательное игнорирование так называемым правосудием Российской Федерации законного права консульского должностного лица Украины посетить гражданина собственного государства стало очередным свидетельством предвзятости суда относительно этого резонансного дела и подтверждением попыток скрыть последствия бесчеловечного обращения в отношении Станислава Клыха», - подчеркивается в сообщении.

МИД требует от российской стороны безотлагательно предоставить разрешение консульским должностным лицам Украины на посещение незаконно осужденного украинца Клыха, а также других незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины, как это предусмотрено положениями статьи 13 консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 1995 года.

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Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха, а также Николая Карпюка

к 20 и 22,5 года заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих.

По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Министерство юстиции Украины неоднократно направляла в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых обезумел вследствие пыток.