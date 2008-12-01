Тимошенко выступила на 90-летии Национальной академии наук

Правительство планирует увеличить расходы государственного бюджета на развитие науки.

Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время торжественного собрания по случаю 90-летия со дня основания Национальной академии наук Украины, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, правительство выступает за повышение уровня социального обеспечения отечественных научных работников: “У меня есть только одна мечта – создать вам в Украине надлежащие условия труда”. Премьер-министр заметила, что, в частности, Кабинет Министров инициирует введение комплексной программы поддержки молодых ученых: “Украинская наука должна иметь мощные молодые кадры”.

Премьер-министр подчеркнула, что, несмотря на то, что за последний год была увеличена средняя заработная плата и пенсии научным работникам, правительство и в дальнейшем будет работать в этом направлении: “Мы этим самым даем возможность и право людям, посвятившим свою жизнь науке, все же быть поддержанными государством и посвятить себя полностью научным исследованиям и разработкам”.

Кроме того, премьер-министр надеется, что в ближайшее время политические силы в парламенте и правительство найдут понимание, стабильность и политическую прогнозируемость, ведь в парламенте находятся 190 законов, подготовленных правительством, в числе которых и законы, касающиеся науки. “Я верю, что сегодня осознание того, что науку в Украине нужно поддерживать и поднимать на качественно новый уровень, и в парламенте, и в правительстве есть”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.