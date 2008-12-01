Новоизбранный мэр Мукачево просит считать его «единоцентристом»

Новоизбранный мэр города Мукачево Закарпатской области Золтан ЛЕНДЬЕЛ вступил в партию “Единый Центр”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Я принял сегодня решение вступить в “Единый Центр”. Считайте, что с сегодняшнего дня я - единоцентрист», - заявил новоизбранный городской председатель Мукачево.

Свой выбор партийной принадлежности новоизбранный председатель объяснил тем, что, «кроме “Единого Центра”, о поддержке моей кандидатуры заявил и ряд других политических партий, общественных организаций. Однако “Единый Центр” - наиболее мощная политическая сила, которая знает, как решить главные проблемы государства. Кроме того, я поддерживаю все программные и идеологические принципы этой политической силы - это дополнительное обоснование моего решения».

З.ЛЕНДЬЕЛ отметил, что «главные задачи а должности городского председателя – регулировать ситуацию в городе, быть элементом согласия над политическими баталиями, межконфессиональными спорами, хотя, к счастью, у нас таких проблем пока нет, даже учитывая многонациональность края, а также решение насущных проблем горожан».

Пресс-служба партии напоминает, что на выборах мэра Мукачево 30 ноября 2008 года победил З.ЛЕНДЬЕЛ, который до сих пор исполнял обязанности городского председателя. Результаты свидетельствуют, что за него проголосовали 67% жителей Мукачево. Всего на должность городского председателя претендовали 9 кандидатов. Представитель Партии регионов Василий ШВАРДАК набрал 11,9%, социалист Сергей ИЛЬТЬЁ - 4,80%, представительница БЮТ Ольга ФЕНЧАК – 2,5%.

По данным городской территориальной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие 27% жителей города. Серьезных нарушений во время выборов обнаружено не было.

Досрочные выборы были объявлены из-за того, что предыдущий мэр Мукачево Василий ПЕТЁВКА сложил свои полномочия после избрания его народным депутатом Украины.