Рыбачук: у нас нет Иисуса Христа и апостолов...

Председатель наблюдательного совета Фонда “Общественность” Олег РЫБАЧУК считает, что Украине нужны более четкие документы для сотрудничества с Европейским Союзом, чем планы действий.

Об этом он заявил в интервью сайту “УНИАН-Новости ЕС” после проведения ряда встреч с политиками и экспертами Франции и Нидерландов.

“Я на встречах говорил, что давайте мы сделаем своеобразный ПДЧ (План действий относительно членства - УНИАН) для ЕС, преимущество которого будет заключаться в том, что он должен предусматривать конкретные цели, время, их выполнение и мониторинг”, - сказал он.

“Мне кажется, что такая точка зрения воспринята как в Брюсселе, так и в столицах”, - сказал О.РЫБАЧУК.

Он отметил, что такая методика будет действовать, поскольку она лучше будет восприниматься украинскими чиновниками.

“У нас нет Иисуса Христа и апостолов, которые могут просто вести за собой общество и просто делать вещи ради веры, поэтому бюрократии нужно давать такие правила игры, при которых она будет чувствовать, что ее сейчас будут проверять, что ей будет больно, что нужно будет отчитываться”, - сказал председатель наблюдательного совета Фонда “Общественность”.

В связи с этим О.РЫБАЧУК напомнил ход переговоров с Международным валютным фондом относительно кредита в 16,5 млрд. долларов, когда журналисты постоянно интересовались процессом.

“И бюрократы были вынуждены реагировать. И, возможно, как плохие студенты подтягивали все вопросы в последний день, но делали. У нас таких программ нет ни с НАТО, ни с ЕС”, - отметил О.РЫБАЧУК.

Как сообщал УНИАН, в рамках Европейской политики соседства Украина ежегодно подписывает планы действий с Европейским Союзом, которые предусматривают определенные цели, однако не предусматривают конкретного механизма мониторинга этих действий.