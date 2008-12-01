Пасынок Семенюк хочет отсудить у газеты 10 миллионов евро

Страховая компания «ВераЛайф», принадлежащая Владимиру САМСОНЕНКО (пасынку председателя Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО – УНИАН), собирается отсудить у газеты «Дело» 10 млн. евро за публикацию неправдивой информации.

Об этом в интервью УНИАН заявил сам В.САМСОНЕНКО.

Учредитель «ВераЛайф» сообщил, что 4 августа 2008 года на страницах газеты «Дело», а также на интернет-странице этого издания была опубликована статья под названием «20 самых загадочных компаний Украины».

В публикациях были перечислены некоторые предприятия, прибыль которых, по мнению газеты, носит сомнительный характер. Среди перечисленных в статье компаний значилась «Фондовые технологии и инвестиции», которая, по мнению автора, владеет страховой компанией «ВераЛайф».

Статья была перепечатана многими СМИ. Результатом такой дезинформации стало прекращение переговоров по выгодному для «ВераЛайф» инвестиционному проекту, цена которого составляла 30 млн. евро, отметил В.САМСОНЕНКО.

Он сообщил, что «ВераЛайф» потребовала официального опровержения неправдивой информации от «Дела» в своем письме от 28 октября 2008 года, и повторно - 21 ноября 2008 года, однако издание проигнорировало требование страховой фирмы. В связи с этим «ВераЛайф» намерена защищать свое честное имя в суде, а также возместить упущенную выгоду в сумме 10 млн. евро.