Черномырдин говорит Украине: не платишь - тогда не бери

Украина должна заплатить за использованный природный газ. Об этом заявил посол России в Украине. Также Виктор Черномырдин раскритиковал украинцев за постоянное оттягивание сроков уплаты. Мол, просьбу подождать денег от Украины, Москва слышит уже 4 года. Посол добавляет: "Не платишь - тогда не бери. Другого быть не может".

Напомним, вчера, компания НАК "Нафтогаз Украины" перевела на счета "РосУкрЭнерго" около ста миллионов долларов США. За следующие два дня - "Нафтогаз" должен погасить еще 400 миллионов долларов за топливо, полученное в сентябре и часть долга за октябрь.

5 канал