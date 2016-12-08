Рада ограничила ввоз в Украину российских книг

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 318, зарегистрированных в сессионном зале.

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Предложенными изменениями закон Украины “Об издательском деле” дополняется статьей 28-1 "Ввоз с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины издательской продукции, которая может быть распространена на территории Украины".

Согласно этой статье, издательская продукция, которая происходит, изготовлена и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена на таможенную территорию Украины и распространена на ее территории, при наличии соответствующего разрешения, кроме издательской продукции, ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере, обеспечивает реализацию закона путем выдачи (отказа в выдаче, переоформления, выдачи дубликата, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, на таможенную территорию Украины.

Анализ и оценка издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины, осуществляет экспертный совет центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в информационной сфере, которая формируется из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественного экспертного среды, издателей, ведущих деятелей культуры, искусства, науки и образования, социальных психологов, медиаэкспертов и других специалистов информационной сферы.