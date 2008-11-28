США объясняют, почему ПДЧ не будет ни для Украины, ни для Грузии

США предлагают отказаться в принципе от предоставления Украине и Грузии Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО, заявил Посол США при Альянсе Курт ВОЛКЕР.

Главам МИД 26 стран-членов НАТО на встрече 2-3 декабря в Брюсселе предстоит дать оценку готовности Украины и Грузии к ПДЧ. В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте заявки Киева и Тбилиси на присоединение к ПДЧ в Альянсе не были удовлетворены, однако было заявлено, что обе страны в будущем станут членами НАТО.

По словам К.ВОЛКЕРА, "ПДЧ - это то, что сегодня стало столь политизированным, что мы не можем согласиться на его использование".

"Мы (США) предложили отложить эту дискуссию между странами, выступающими в поддержку ПДЧ, и теми, кто занимает оппозиционную позицию к ПДЧ, проигнорировать это, сфокусировавшись на продвижении вперед в плане реформ, которые необходимы (Украине и Грузии)", - говорится в поступившем в пятницу в РИА Новости заявлении посла США.

Если этого сделано не будет, подчеркнул посол, "тогда мы (члены Альянса) окажемся в кризисной ситуации внутри НАТО, каждый раз, как будем встречаться".

"Я думаю, что это не нужно НАТО, и я думаю также, что это создает потенциальный кризис с Россией при каждом заседании НАТО", - указал К.ВОЛКЕР.

Он считает необходимым "разрядить ситуацию, просто делать то, что необходимо сегодня, помогать этим странам осуществлять реформы, оставаясь сфокусированными на том, что они со временем станут членами НАТО, и это уже решено".

Вместе с тем, К.ВОЛКЕР заявил, что "мы (члены НАТО) согласны с тем, что они (Украина и Грузия) сегодня не готовы к членству в НАТО".

По словам посла, в плане внутренних реформ обеим странам предстоит еще много сделать совместно с НАТО.

"Таким образом, перед нами длинный путь", - указал К.ВОЛКЕР.