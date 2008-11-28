Число сторонников вступления Украины в НАТО выросло - опрос

Количество сторонников вступления Украины в НАТО возросло до 30%, по сравнению с 16%, которые были накануне Бухарестского саммита НАТО по состоянию на начало апреля 2008 г.

Об этом сообщил на пресс-конференции директор Института трансформации общества Олег СОСКИН, представляя предварительные данные Всеукраинского социологического опроса об отношении граждан к евроатлантической интеграции Украины.

По словам О.СОСКИНА, более 80% населения убеждены, что вступление Украины в НАТО должно происходить только после проведения Всеукраинского референдума.

В случае, если бы референдум состоялся в ближайшие выходные дни, за вступление проголосовало бы около трети (29,5%) населения, не определились с этим вопросом 10%, против 60,5%.

“Мы вышли на нормальный уровень, это хорошая позиция для получения ПДЧ”, - сказал О.СОСКИН.

При этом он сообщил, что сегодня 32% опрошенных считают, что Украине нужно присоединиться к ПДЧ.

Результаты социологического опроса свидетельствуют, что поддержка вступления Украины в НАТО в регионах является разной. Так, на востоке Украины за вступление в НАТО готовы проголосовать 16%, в центре - 28%, на западе Украины 69%.

Исследование проводилось с 13 по 24 ноября этого года. Всего опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Окончательные результаты исследования будут обнародованы 15 декабря этого года.

Всеукраинский опрос осуществлен по заказу Министерства иностранных дел Украины на основе методологии, разработанной Институтом трансформации общества.

Для проведения исследования был создан Социологический консорциум, в состав которого вошли руководители научно-исследовательских, экспертных и университетских социологических центров из разных регионов Украины.