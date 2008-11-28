Украина усиливает войска не только на границе с Россией

Министерство обороны Украины заявило, что усиливает войска не только на границе с Россией. Украинское военное ведомство считает передислокацию войск внутренним делом Украины и намерено усиливать все свои границы.

"Речь идет о равномерном распределении военных частей по всей территории страны, не только в Крыму, на Востоке или на Юге. Речь идет об (усилении войск) на всей территории Украины", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы МО.

Публикация об усилении войск на границе с Россией появилась в украинской печати, однако Минобороны отмечает, что эту тему раздувают российские СМИ.

"...Если мы видим, что необходимо сделать некоторое перемещение войск, где-то усилить методами противовоздушной обороны какие-то части Украины - мы будем это делать вне зависимости кто там на границе есть - Россия, Турция, Словакия, Польша или Беларусь", - сказал он.

Газета "Дело" в среду написала, что Украина в 2009 году передислоцирует войска на юго-восточные рубежи страны.

По данным газеты, речь может идти о численном увеличении в восточных и южных регионах сил противовоздушной обороны, перебазировании из других областей зенитно-ракетных комплексов и авиачастей, модернизации существующих ракет и зенитно-ракетных комплексов.

Министр обороны Украины Юрий Ехануров накануне сообщил, что планы по общей передислокации воинских частей украинской армии могут быть готовы к концу недели. Предложения военных должны утвердить правительство и президент.

По словам министра, задуматься об укреплении боеготовности заставил Украину конфликт на Кавказе в августе 2008 года: "События на Кавказе заставляют каждую страну в этом регионе думать о безопасности в связи с новыми вызовами. Оказалось, что не все так спокойно, и в Европе могут быть вооруженные конфликты".