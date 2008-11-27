Шеф охраны президента Польши вылетел с должности

Руководитель Бюро охраны правительства Польши генерал Марианн Яницкий в четверг отстранил от должности шефа охраны президента полковника Кшиштофа Ольшовца в связи с инцидентом в Ахалгори, сообщают польские СМИ.

Шеф охраны президента был отстранен, несмотря на сопротивление этому решению лично главы государства Леха Качиньского. Бюро охраны правительства занимается охраной высших должностных лиц Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил согласие на отстранение от должности полковника Ольшовца. Во время воскресной поездки в Грузию не была обеспечена надлежащая охрана главы Польши. Президент Польши Лех Качиньский в минувшее воскресенье находился в Грузию для участия в торжествах, посвященных пятой годовщине "революции роз". Прямо из тбилисского аэропорта Качиньский отправился в лагерь беженцев, которые пострадали во время августовского военного конфликта на Кавказе. По словам официального представителя МИД Польши Петра Пашковского, предложение выехать на границу Южной Осетии было сделано "Михаилом Саакашвили в последний момент и импровизированным образом этот пункт был дописан к программе (визита Качиньского в Грузию)".

РИА Новости