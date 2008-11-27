Карасев считает, что кризис должен сдружить Украину с Россией

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что Украина должна перейти на новый этап развития отношений с Россией, который должен базироваться на экономике и консолидации усилий для преодоления экономического и финансового кризиса.

Такое мнение В.КАРАСЁВ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Ненормально, что эти отношения находятся в кризисном состоянии. Их нужно экстренно перевести в период нормализации и реального стратегического партнерства – не формального, не номинального, не риторического, а реального содержательного партнерства”, - считает В.КАРАСЁВ.

По его мнению, обе стороны должны определить не реестр проблем, а реестр задач. “Последствия мирового финансового и экономического кризиса ощущает и Россия, и Украина. И нам, и россиянам нужно отталкиваться от понимания, что экономические проблемы в Украине – те же, что и в России: бюджетные, падение национальной валюты. Это достаточно серьезные вызовы для населения, для экономики, для экспортно-импортных операций. Поэтому экономический кризис должен объединить наши страны. В этих отношениях не должно быть на данном этапе геополитики, а должно быть больше экономики. Не игра в баланс сил, как кто-то говорит из радикальных лагерей как в России, так и в Украине, а баланс усилий для выхода на нормализацию отношений и для преодоления экономического кризиса”, - считает В.КАРАСЁВ.

Политолог отметил, что Россия и Украина на взаимной основе должны “заморозить проблемы, которые раздражают обе стороны”.

“Двери сегодня открыты. Многие проблемы можно решать на уровне Межгосударственной комиссии, которую возглавляют оба президента. И сегодня мяч на российской стороне - сегодня очередь российской стороны приезжать в Киев в рамках этой комиссии и начинать обеим сторонам развязывать узлы проблем в двусторонних отношениях. Есть шансы на то, что эти отношения можно перевести в стратегически партнерские и оставить позади кризисный период”, - считает В.КАРАСЁВ.

По его мнению, украинская сторона в своей внешней политике также должна более взвешенно и придирчиво обращаться с темами Голодомора и УНА-УНСО. “Меньше шумихи вокруг этих вопросов. Это касается не только Украины, это касается и России. Мы же не протестуем в Украине, что в телевизионном проекте канала “Россия” первое место занимает Сталин и происходит дегероизация Сталина? Мы же не выдвигаем претензии России, почему они героизируют Сталина? Хотя могли бы... В конце концов, проблема национальной памяти – это проблема внутренней Украины. Другое дело, что в Украине это тоже воспринимается не достаточно спокойно”, - считает политолог.