Россия не выполнила Будапештский меморандум - посол Британии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время круглого стола в Киеве.

«Выполнен Будапештский меморандум? Нет, но он был не выполнен Россией, вот ключевой момент. Я слышала, что его описывают как международный договор.. я знаю, что в Украине очень многие люди разочарованы... Британская точка зрения заключается в том, что это меморандум взаимопонимания и с этой точки зрения он ограничен в юридическом плане. Эти обязательства, которые у нас есть по условиям этого меморандума, – это давать консультации», - заявила она.

«В марте 2014 года мы начали консультации, и они состоялись в американском посольстве в Париже, и министр Дещица был там, Джон Керри был там и я была там с нашим министром иностранных дел.. и был один незанятый стул. Министр иностранных дел Лавров в это время находился в Париже, но российская сторона не посетила консультации», - добавила посол.

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«Я думаю, что провал меморандума – это провал одной из сторон, которая не выполняет свои обязательства. Мы считаем, что Россия не только нарушила свои обязательства по Будапештскому меморандуму, но и ряд других международных обязательств, если мы рассматриваем ситуацию агрессии России против Украины», - убеждена Гоф.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.