В Целевом плане Украина-НАТО на 2009 год - 400 пунктов

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил проект Указа Президента Украины о Целевом плане Украина-НАТО на 2009 год в рамках Плана действий Украина-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

По его словам, план охватывает около 400 разных мероприятий и практически все сферы реформирования общества. «Эти 400 мероприятий охватывают все: начиная от реформирования военной сферы, судопроизводства и реформирования судебной системы… Вообще все, что требуется для того, чтобы мы подошли к тем стандартам, которые выдвигает Альянс. А Альянс выдвигает очень простые стандарты – демократическое общество, эффективная экономика, отсутствие коррупции и т.д. Так что это очень серьезный бэкграунд, или основа, которая даст нам возможность серьезно продвинуться к уровню этих стандартов… Собственно, этот целевой план на 95% является тем же самым ПДЧ. Но главное отличие этого плана от ПДЧ в том, что ПДЧ предполагает более жесткие системы контроля за выполнением», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«Это очень важно (принятие документа – УНИАН) в контексте нашего продвижения в НАТО, и впервые, мы надеемся, за время нашего сотрудничества с Альянсом этот план будет утвержден еще до начала следующего года», - отметил министр.

Он подчеркнул, что все меры, предусмотренные в плане, максимально конкретизированы, и предусмотрена четкая система ежеквартального контроля его выполнения.

В.ОГРЫЗКО отметил, что в ходе переговоров в Брюсселе 2-3 декабря Украина планирует выйти на такой же вариант контроля над выполнением плана, который предусматривается и при присоединении к ПДЧ.

Кроме того, он сообщил, что в плане предусматривается принять ряд мер для максимально быстрого перехода на контрактную армию.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько актуально на сегодняшний день присоединение Украины к ПДЧ после последнего заявления посла США в Украине, В.ОГРЫЗКО сказал: «Посол США, насколько мне известно, и я говорил с ним после этого заявления, сказал лишь то, что пути к НАТО могут быть разными. Есть путь ПДЧ, а есть другой – без ПДЧ, есть те варианты, которые, возможно, возникнут в ходе обсуждения этих вопросов. Поэтому главный месседж, на мой взгляд, заключался в том, что нам не нужно политизировать ПДЧ до такой степени, чтобы оно мешало нам в нашем продвижении к НАТО. Собственно, этот план, о котором я рассказал, это и есть та конкретика, которая нам нужна, чтобы мы с ПДЧ или без ПДЧ достигли тех критериев, которые нам позволят сказать: «Уважаемые члены НАТО, мы достигли ваших критериев, мы подаем заявку», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Министр еще раз подчеркнул, что вариант присоединения к НАТО через ПДЧ возможен, однако ответ на вопрос, каким именно образом будет происходить присоединение, должна дать Украина. «Мы можем принимать на данном этапе участие в обсуждении, но решение принимает все-таки сторона НАТО. Но со своей стороны мы готовы пройти этот путь в любой форме: ПДЧ или не ПДЧ… Повторяю еще раз, главное - достичь критериев (НАТО - УНИАН)», - сказал В.ОГРЫЗКО.