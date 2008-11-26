В БЮТ поняли, что «обречены» наводить порядок во власти

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден в необходимости упорядочить систему органов государственной власти до проведения выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Сумах.

В частности, по словам вице-спикера, «мы обречены навести порядок в системе органов государственной власти до проведения каких-либо избирательных кампаний, поскольку выборы без построения понятной и ответственной системы власти только создадут дополнительные проблемы, а не решат их».

По мнению Н.ТОМЕНКО, наибольшее зло в Украине на сегодняшний день – это многовластие и безответственность. «Поэтому для решения этой проблемы необходимо внести изменения в Конституцию Украины и четко определить полномочия Президента, правительства и Верховной Рады. И самое главное – упорядочить систему местного самоуправления, ликвидировать областные и районные госадминистрации, сформировать исполнительные комитеты при областных советах, которые будут нести ответственность за ситуацию в регионах», - считает Н.ТОМЕНКО.

Он также добавил, что на областном уровне должны быть созданы представительства центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивали бы контроль над соблюдением Конституции и законов Украины, актов Президента Украины и Кабинета министров Украины, других органов исполнительной власти.

«Все это необходимо сделать до начала избирательных кампаний, поскольку новый президент или парламент должны быть избраны уже под новые полномочия. Без конституционных изменений относительно системы власти проведения выборов – это очередной обман людей путем обещаний, что в этой стране когда-то будет наведен порядок в органах государственной власти», - считает Н.ТОМЕНКО.

По его словам, БЮТ в качестве партнеров в вопросе относительно внесения изменений в Конституцию рассматривает все политические силы, которые представлены в парламенте. «Популярно говоря, Партия регионов – для нас политический оппонент. Но порядок в местном самоуправлении для нас важнее», - отметил Н.ТОМЕНКО.