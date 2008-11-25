Луценко: авторитет Развод - это не генерал милиции Развадовский

16:22, 25 ноября 2008
Политика
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"Нюансы совпадения"

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отрицает взаимосвязь между начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктором РАЗВАДОВСКИМ и криминальным авторитетом по прозвищу Развод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Здесь есть нюансы совпадения, и не более того», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

 

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