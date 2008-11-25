Луценко: авторитет Развод - это не генерал милиции Развадовский
16:22, 25 ноября 2008Политика
2130 0
"Нюансы совпадения"
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отрицает взаимосвязь между начальником Главного управления МВД Украины в Харьковской области Виктором РАЗВАДОВСКИМ и криминальным авторитетом по прозвищу Развод.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.
«Здесь есть нюансы совпадения, и не более того», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter