Бессмертный назвал переговоры в Минске "телегой без колес и бортов"

Об этом в интервью Радио Свобода заявил Роман Бессмертный, бывший представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске.

Говоря о "дорожной карте" относительно Донбасса, он отметил, что вчера стороны так и не достигли очередности в выполнении пунктов.

Читайте такжеКучма заявил о выходе из "Минска": СМИ оценили вероятность смены представителя от Украины

"Это вопрос ясен, потому что от первого дня достижения договоренностей и по сей день российская сторона так и не выполняет то, что предполагалось выполнить первым, вторым, третьим пунктом положений, которые касаются безопасности, то есть прекращения огня, обмена незаконно удерживаемыми лицами", - рассказал Бессмертный.

Он считает, что вчерашняя встреча - всего лишь сборка, очередная сборка позиций сторон, которые остались при своем мнении. "И так, очевидно, что стоит вопрос и о существовании "норманской четверки", "минского процесса" в решении проблемы и вообще и его участников. Очевидно, что дальше двигаться с тем возом, у которого нет ни колес, ни бортов, означает, что перспективы нет", - убежден политик.

Ранее Бессмертный заявлял, что прогресса после переговоров "нормандской четверки" не стоит ожидать, потому что нет ответов на вопрос "что делать".