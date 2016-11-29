"Марионетка Кремля": Турчинов прокомментировал допрос Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве, комментируя допрос Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

«Украина снова посмотрели (на того), кто ею руководил, и какая была опасность, когда «марионетка», которая даже построить правильно свою речь не может, руководила страной, выполняя все указания своих кремлевских хозяев. Это была очень серьезная опасность, когда Украину могли просто лишить ее независимости, ее самостоятельности, ее европейской перспективы», - заявил Турчинов.

Кроме того, секретарь СНБО подчеркнул, что экс-президент должен быть допрошен как главный обвиняемый в уголовном производстве о расстрелах людей во время Революции Достоинства.

Читайте также"Выхода нет": Янукович признал влияние военных ЧФ России на проведение референдума в Крыму

Как сообщал УНИАН, 28 ноября в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи из Ростова состоялся допрос Януковича в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время перерыва в заседании суда зачитал экс-президенту сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, и ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 ноября на официальном сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка о вызове Януковича на допрос в качестве подозреваемого в государственной измене. Его просят явиться на 10.00 5 и 9 декабря к начальнику следственного отдела Главной военной прокуратуры ГПУ для участия в допросе.