Посол США считает, что Украине необходимо «сильное руководство»

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР убежден, что с избранием Барака ОБАМЫ Президентом Соединенных Штатов Америки отношения между Украиной и США плодотворно будут развиваться.

Об этом посол сказал сегодня во время встречи с первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-спикера.

По словам посла, «добрые отношения между Украиной и США поддерживают и республиканцы, и демократы».

В то же время он обратил внимание на то, что ситуация в экономике обеих стран и стран мира достаточно серьезная, и правительства стран сталкиваются с большими сложностями. Именно поэтому, подчеркнул В.ТЕЙЛОР, «страны нуждаются в сильном руководстве».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил в этом контексте, что в украинском политикуме должны быть найдены адекватные решения для замедления тех негативных процессов, которые есть в украинской экономике. «Для этого необходимо иметь сильное правительство и надежную поддержку его в парламенте», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ. При этом он добавил, что найти понимание хоть и непросто, но уже есть определенный опыт решения проблем между непримиримыми оппонентами. Он выразил уверенность, что решения, которые бы способствовали эффективной работе парламента, будут найдены.