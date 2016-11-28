Допрос Януковича в лицах (фоторепортаж)

После этого свои вопросы Януковичу начала задавать сторона потерпевших.

Изначально допрос экс-президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле участников Евромайдана зимой 2014 года, был запланирован на 25 ноября 2016 года. При этом Янукович проходит по делу как свидетель.

Читайте такжеЯнукович заявил, что ничего не знает о встрече Азарова с Путиным в России во время расстрелов на Майдане

Однако допросить Януковича 25 ноября не удалось из-за того, что в Святошинский суд не смогли доставить подозреваемых в деле экс-беркутовцев - их из СИЗО не выпускала группа активистов, в том числе состоявшая из представителей "Правого сектора". В пресс-службе этой организации позже объяснили, что блокируют выезд из СИЗО, поскольку опасаются, что бывших "беркутовцев" могут отпустить сразу после допроса.

В итоге видеодопрос перенесли на 28 ноября. При этом в МВД пообещали "приложить все усилия" для доставки экс-беркутовцев в суд 28 ноября.