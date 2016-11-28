Луценко назвал Януковича "шлеппером"
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что видеосвязь с Ростовским облсудом во время 15-минутного перерыва в судебном заседании по делу массовых расстрелов на Евромайдане, когда Луценко объявлял подозрение экс-президенту Виктору Януковичу, была.
Об этом он заявил под стенами Святошинского райсуда Киева, сообщает 112.ua.
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По его словам, мониторы были выключены, но связь была и Янукович подозрение слышал. Луценко говорит, что у него есть соответствующая справка о стабильной связи.
"Связь была, у меня есть справка о том, что связь с РФ была. Картинка была выключена. Шлеппер - это шлеппер. Все он слышал, и документы на руках у защиты, и завтра их доставят по месту нахождения", - заявил Луценко.
Как сообщал УНИАН, Луценко устно объявил Януковичу подозрение в государственной измене.
По словам генпрокурора, производство по этому делу расследуется главной военной прокуратурой.