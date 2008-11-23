Криль признался, что пошел против воли Ющенко

Глава партии «Единый Центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ признался, что Президент Виктор ЮЩЕНКО звонил ему, чтобы предотвратить отставку председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке, передает корреспондент УНИАН.

«Если Президент что-то говорит, это его право. Президент- это человек, который имеет право на собственное мнение. Мы же имеем право на свое мнение», - отметил И.КРИЛЬ и добавил: «Вы прекрасно знаете, что Президент выступал против отставки ЯЦЕНЮКА. Я вам говорю честно, он звонил, это правда. Он даже звонил представителям нашей группы, но мы посчитали необходимым принять другое решение».

Лидер «Единого Центра» подчеркнул, что отставку А.ЯЦЕНЮКА считает правильным решением в нынешней политической ситуации.

«Мы не боимся отстаивать свою позицию. Нас критикуют... Нас критикуют, потому что нас боятся, потому что мы говорим правду. Нормально, если Президент что-то говорит, и мы имеем свою позицию… это нормально», - заключил И. КРИЛЬ.