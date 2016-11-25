Коломойский стал одним из лидеров партии УКРОП

Такое решение практически единогласно было принято во время XI съезда партии, который проходит в Киеве.

Кроме того, Коломойский стал членом партии УКРОП - он находится на партийном учете в одной из районных организаций города Киева.

Комиссия подотчетна и подконтрольна исключительно съезду партии. По уставу, руководитель этого органа избран на два года.

Комиссия разрабатывает проект Кодекса партийной этики, рассматривает внутрипартийные споры, принимает решение об устранении нарушений в деятельности уставных органов партии и их руководства и руководства партии, отменяет решения руководящих исполнительных органов партии (президиума партии, советов первичных, местных, областных организаций) и ее руководящих лиц в случае нарушения ими устава, программы партии или законодательства. КПК возобновляет в партии лиц, членство которых было неправомерно прекращено.

Напомним, в повестке дня съезда, который проходит в Киеве, – утверждение состава Политического совета УКРОПа, избрание председателя и членов Комиссии партийного контроля и состав Ревизионной комиссии партии.

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Эти органы будут формироваться в соответствии с новым Уставом УКРОПа, который был утвержден на IX съезде партии в сентябре. Кандидатов к Политический совет, Комиссию партийного контроля и Ревизионную комиссию партии выбирали рейтинговым голосованием во время конференций региональных партийных организаций.

Справка: Как отмечается на сайте партии, УКРОП - "партия граждан-патриотов, которая защищает интересы гражданского общества в его борьбе против существующей системы власти за построение в Украине государства свободных граждан ".