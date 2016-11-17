В Минске не обсуждается законопроект о выборах на Донбассе - Геращенко

Об этом сказал специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдік во время встречи с депутатами Верховной Рады, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Верховной Раде уже несколько месяцев работает неформальный дискуссионная площадка "минская платформа", где депутаты из разных фракций и групп обсуждают ситуацию на Донбассе, реализацию Минских соглашений.

Геращенко добавила, что сегодня в рамках "минской платформы" состоялась дискуссия народных депутатов с Сайдіком. Дипломат проинформировал украинских политиков о работе минских групп, а также отметил приоритетность для всех минских групп безопасности компоненты.

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«Депутатов интересовали вопросы методологии работы наблюдательной миссии ОБСЕ и осуществления ими мониторинга, многие вопросы касались работы политической политики групп, также украинские политики обратились к координатору ОБСЕ в ТКГ с просьбой активизировать все усилия для освобождения заложников. Информируя народных депутатов о работе политической группы, М. Сайдик заявил, что в Минске обсуждаются только модальности возможных выборов, а не законопроект», - написала Геращенко.

Как ранее сообщал УНИАН, Минск не может и дальше оставаться местом проведения встреч и переговоров по всему спектру вопросов, связанных с агрессией России против Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

"Правда заключается в том, что накануне заседания (15 ноября 2016 года) третьего комитета ООН Россия отвела Беларуси роль шниря, наточенного на срыв рассмотрения проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму", - говорится в его сообщении.