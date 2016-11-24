Порошенко в очередной раз призвал ЕС продлить санкции против России

Президент Петр Порошенко накануне саммита Украина-ЕС призвал Брюссель продолжить санкции против Российской Федерации, передает DW со ссылкой на интервью Порошенко изданию Welt.

Порошенко выразил надежду, что во время саммита европейские лидеры согласятся с тем, что санкции против РФ должны действовать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

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"Санкции очень важны. Я думаю, что во время саммита будет подтверждено, что санкции должны остаться в силе до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, включительно с Крымом", - сказал он.

Порошенко надеется, что саммит имеет «стратегическое значение», ведь именно на этой встрече может решиться вопрос относительно ассоциации Украина-ЕС.

"Мы подходим к саммиту с конкретными ожиданиями. Существует взаимопонимание о том, как соглашения об ассоциации с ЕС могут быть ратифицированы. Я надеюсь, что во время саммита ЕС в декабре будет достигнут долгожданный прорыв в вопросе" - сказал Порошенко.

Напомним, накануне заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что саммит Украина-ЕС в Брюсселе будет нестандартным и стратегическим.

«Стратегическим саммит будет с точки зрения, что мы должны принять стратегическое решение относительно Соглашения об ассоциации», - пояснил он и добавил, что также будет обсужден вопрос предоставления Украине безвизового режима со стороны Евросоюза.