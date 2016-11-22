В АП назвали цели России по Донбассу

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Администрации президента Константин Елисеев.

Во-первых, по его словам, в краткосрочной перспективе Россия хочет поддерживать на Донбассе так называемую "контролируемую эскалацию".

"Вторая их цель среднесрочного плана – запустить в Украине маховик федерализации с тем, чтобы в дальнейшем расчленить и, в конце концов, развалить нашу страну", - заявил Елисеев.

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А долгосрочная цель, продолжил замглавы АП, основывается на известной фразе президента России о том, что самой большой трагедией ХХ века был распад Советского Союза.

"Заметьте, не Первая мировая, не Вторая мировая война, а именно распад Советского Союза. Конечно, эта цель остается – восстановить в той или иной форме новый Советский Союз, и Украина здесь является наиболее "лакомым куском", - подытожил он.