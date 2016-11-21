ЕС планирует продлить санкции против России - Bloomberg

Об этом со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией, передает Bloomberg.

"Причина продления санкций в том, что основное условие их снятия - реализация Минских договоренностей по Украине - до сих пор не выполнено", - говорится в сообщении.

В то же время еще один чиновник ЕС исключил какой-либо другой сценарий.

Читайте такжеСейм Литвы призвал Евросоюз продлить санкции в отношении РоссииРанее президент США Барак Обама и лидеры пяти стран Европейского Союза - канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Италии Маттео Ренци, премьер-министр Испании Мариано Рахой и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласились сохранять санкции против России до выполнения ею Минских соглашений.