В ФПУ открестились от запланированной на завтра акции протеста

Федерация профсоюзов Украины заявляет, что запланированная на 18 ноября акция протеста не имеет отношения к профсоюзному движению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель председателя ФПУ Григорий ОСОВЫЙ.

«Мы не знаем, что это за Забастовочный фонд Украины, хотя ролики демонстрируются ежедневно почти на всех телеканалах. К нам никто не приходил, никто не обращался. Никакие профсоюзы и профобъединения, которые работают в системе общего представительского органа, тоже не вырабатывали совместной соответствующей позиции о проведении 18 ноября такой акции протеста. Следовательно, это, очевидно, чей-то заказ, хорошо профинансированный... Мы видим, что это не является профсоюзной акцией», - сказал Г.ОСОВЫЙ.

В свою очередь, и.о. председателя ФПУ Игорь ЛУЦИШИН напомнил, что президиум ФПУ в октябре принимал решение о возможных акциях протеста. “На эту тему мы будем говорить еще на очередном заседании президиума, которое запланировано на 20 ноября”, - добавил он.

В то же время, по словам Г.ОСОВОГО, профсоюзы заявляли о возможности проведение всеукраинской забастовки в случае невозобновления социального диалога между правительством и профсоюзами, а также нарушения прав трудящихся владельцами предприятий в условиях экономического и финансового кризиса.

«Но условия со стороны правительства пока еще выполняются. Очевидно, такая конструктивная работа не устраивает тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации», - считает заместитель председателя ФПУ.