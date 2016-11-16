В АП объяснили, от чего будут зависеть отношения с Молдовой, возглавляемой пророссийским президентом

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев, передает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что позитивная динамика отношений между странами будет зависеть от готовности нового руководства Молдовы развивать сотрудничество на основе четкого уважения к территориальной целостности Украины.

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Елисеев также заверил, что Украина подтверждает готовность и в дальнейшем развивать добрососедские отношения с Республикой Молдова.

В то же время, по его словам, положительная динамика украинско-молдавских отношений будет напрямую зависеть от готовности нового руководства Молдовы развивать сотрудничество на основе четкой уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, включая непризнание аннексии Крыма.

По результатам подсчета голосов на выборах президента Молдовы победу одержал лидер Социалистической партии Игорь Додон.

Ранее УНИАН сообщал, что Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья «провокацией» и собрался с первым визитом в Москву.