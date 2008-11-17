Тимошенко: быть студентом намного веселее, чем премьер-министром

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинскую молодежь с Международным днем студента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, в приветствии Ю.ТИМОШЕНКО говорится: “Я вам искренне завидую, потому что вы сегодня имеете счастье переживать самое прекрасное время своей жизни. Это - время любви, бодрости, радости, достойных и некорыстных поступков, время свободы и безграничной романтики, время накопления знаний и опыта. И пусть иногда не хватает стипендии, пусть кое-где тревожат “хвосты” и зачеты... Все равно вы должны знать, вы должны верить в то, что все будет хорошо, мы все преодолеем”.

Ю.ТИМОШЕНКО заверила: “Правительство, которое я возглавляю, сделает все для того, чтобы слова “бедный студент” навсегда были изъяты из потребления. Вы - золото нации, которое нужно ценить и лелеять. И еще добавлю (по секрету) - быть студентом намного веселее, чем премьер-министром”.