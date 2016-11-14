В БПП призывают украинцев не поддерживать акцию протеста оппозиции

Об этом заявила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко на заседании Согласительного совета в парламенте, сообщает Depo.ua.

"Мы, как партия власти, которая взяла на себя ответственность за Украину в это трудное время, призываем сознательных украинцев не поддерживать эти позорные акции, эти деструктивные действия и не поддерживать актеров и актрис этого шоу", - сказала заместитель председателя фракции.

Луценко назвала эти акции "псевдомайданом, а точнее антимайданом". "Его будут возглавлять бывшие представители Партии регионов, которые стреляли в людей на Майдане, вместе с представителями оппозиционных сил, которые сидели в тюрьме из-за той партии регионов", - заявила депутат.

По словам Луценко, участникам акций платят за это деньги. "Кровавые деньги Кремля", - добавила она.

Напомним, 11 ноября в СБУ сообщили, что Россия планирует начать "раскачивать" ситуацию в Украине с помощью протестных акций 14 и 15 ноября.

Сегодня лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что 15 ноября в Киеве начинается бессрочная акция "обманутых вкладчиков".