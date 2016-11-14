Геращенко рассказала, что в Москву летают не только нардепы из "Оппоблока"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Геращенко отметила, что поддерживает все заявления относительно того, что в условиях войны с Российской Федерацией всем нужно «придерживаться политической гигиены».

«Как человек, который каждые две недели ездит в Минск, я хочу проинформировать вас, что в этих самолетах в Минск из политиков летаю только я. И очень часто я встречаю там представителей многих фракций, в том числе из оппозиции, демократической, которые затем пересаживаются в самолеты в Москву», - сказала депутат.

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По ее мнению, «внутри фракций необходимо провести совещания и спросить, что эти уважаемые политики делают в Москве, какие указания они там получают».

Кроме того, Геращенко сказала, что ее беспокоят акции, которые проводятся у здания Национального банка.

«Мы видели, что их организуют представители фракции «Оппозиционный блок». Я бы хотела так же, как очень многие, я думаю, украинские политики, понять, почему рядом с представителями «Оппозиционного блока» там стоит первый номер списка «Батькивщина» - рядом с представителем «Оппоблока» (бывшим членом, вышел из фракции в июне 2016 – УНИАН) Мураевым (Евгением). И это согласованная позиция, или это самостоятельная позиция?», - добавила депутат.

В свою очередь, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко на это ответила, что ее фракция настаивает, чтобы во вторник парламент рассмотрел ряд законопроектов относительно тарифов, а также блок вопросов относительно аграриев.