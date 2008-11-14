Тарасюк про безопасность, коррупцию, Грузию, ЧФ и НАТО

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что внутренние вызовы для Украины представляют большую угрозу, чем внешние.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народного руха, об этом Б.ТАРАСЮК заявил во время круглого стола «Украина – ключевые вызовы безопасности и развитию».

«Среди главных внутренних вызовов безопасности есть, в первую очередь, политическая нестабильность, возникшая в результате незавершенности процесса развития политических элит и политической структуризации общества, а также низкой политической культуры», - считает Б.ТАРАСЮК.

По его мнению, угрозой является также незавершенность процесса создания хорошо сбалансированной политической системы. «Изменения в Конституцию, которые со спешкой были осуществлены в 2004 году, разбалансировали конституционную и политическую систему. Поэтому, необходимо вернуться к конституционному процессу и восстановить баланс между ветвями власти», - сказал депутат.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость проведения судебной реформы и искоренения коррупции.

«К другим внутренним вызовам нашей безопасности следует отнести противодействие утверждению единого государственного языка и единой поместной православной церкви, ведь эти вопросы являются очень серьезными внутриполитическими вызовами в нашем государстве», - считает председатель Комитета ВР.

Б.ТАРАСЮК отметил угрозу так называемых вызовов «безопасности общества», продиктованных возрастанием веса таких компонентов «мягкой» безопасности, как национальная идентичность, сплоченность и целостность обществ.

Относительно внешних вызовов, народный депутат, в первую очередь, акцентировал внимание на существовании угроз территориальной целостности и суверенитету Украины.

«События в Грузии продемонстрировали нам, что необходимо уделять больше внимания вопросу обеспечения обороноспособности нашего государства и большего финансирования Вооруженных сил Украины. Требует решения и проблема размещения иностранных военных баз на территории нашего государства, что противоречит положениям Конституции Украины, в частности ст. 17», - сказал политик, отметив, что речь идет о Черноморском Флоте Российской Федерации.

Б.ТАРАСЮК в очередной раз подчеркнул, что Украина должна выполнить свои обязательства в соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания Черноморского Флота Российской Федерации, но до 2017 года ЧФ РФ должен быть выведен с территории Украины.

Также, по словам политика, угрозой является оторванность Украины от процессов европейской и евроатлантической интеграции, направленность на которые была законодательно закреплена в Постановлении Верховной Рады Украины «Об основных направлениях внешней политики Украины» от 2 июля 1993 года, Постановлении Верховной Рады о рекомендациях парламентских слушаний «О взаимоотношениях и сотрудничестве Украины с НАТО» от 21 ноября 2002 года и в Законе «Об основах национальной безопасности» от 19 июня 2003 года.

Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что сегодня НАТО остается единственным эффективным инструментом обеспечения международной безопасности и стабильности.