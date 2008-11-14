Тарасюк про безопасность, коррупцию, Грузию, ЧФ и НАТО
Внутренние вызовы для Украины опаснее
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что внутренние вызовы для Украины представляют большую угрозу, чем внешние.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народного руха, об этом Б.ТАРАСЮК заявил во время круглого стола «Украина – ключевые вызовы безопасности и развитию».
«Среди главных внутренних вызовов безопасности есть, в первую очередь, политическая нестабильность, возникшая в результате незавершенности процесса развития политических элит и политической структуризации общества, а также низкой политической культуры», - считает Б.ТАРАСЮК.
По его мнению, угрозой является также незавершенность процесса создания хорошо сбалансированной политической системы. «Изменения в Конституцию, которые со спешкой были осуществлены в 2004 году, разбалансировали конституционную и политическую систему. Поэтому, необходимо вернуться к конституционному процессу и восстановить баланс между ветвями власти», - сказал депутат.
Кроме того, он обратил внимание на необходимость проведения судебной реформы и искоренения коррупции.
«К другим внутренним вызовам нашей безопасности следует отнести противодействие утверждению единого государственного языка и единой поместной православной церкви, ведь эти вопросы являются очень серьезными внутриполитическими вызовами в нашем государстве», - считает председатель Комитета ВР.
Б.ТАРАСЮК отметил угрозу так называемых вызовов «безопасности общества», продиктованных возрастанием веса таких компонентов «мягкой» безопасности, как национальная идентичность, сплоченность и целостность обществ.
Относительно внешних вызовов, народный депутат, в первую очередь, акцентировал внимание на существовании угроз территориальной целостности и суверенитету Украины.
«События в Грузии продемонстрировали нам, что необходимо уделять больше внимания вопросу обеспечения обороноспособности нашего государства и большего финансирования Вооруженных сил Украины. Требует решения и проблема размещения иностранных военных баз на территории нашего государства, что противоречит положениям Конституции Украины, в частности ст. 17», - сказал политик, отметив, что речь идет о Черноморском Флоте Российской Федерации.
Б.ТАРАСЮК в очередной раз подчеркнул, что Украина должна выполнить свои обязательства в соответствии с Соглашением о статусе и условиях пребывания Черноморского Флота Российской Федерации, но до 2017 года ЧФ РФ должен быть выведен с территории Украины.
Также, по словам политика, угрозой является оторванность Украины от процессов европейской и евроатлантической интеграции, направленность на которые была законодательно закреплена в Постановлении Верховной Рады Украины «Об основных направлениях внешней политики Украины» от 2 июля 1993 года, Постановлении Верховной Рады о рекомендациях парламентских слушаний «О взаимоотношениях и сотрудничестве Украины с НАТО» от 21 ноября 2002 года и в Законе «Об основах национальной безопасности» от 19 июня 2003 года.
Б.ТАРАСЮК подчеркнул, что сегодня НАТО остается единственным эффективным инструментом обеспечения международной безопасности и стабильности.