Сотрудник СБУ таки передавал патроны, но не те, о которых говорят в БЮТ...

Служба безопасности Украины опровергает информацию депутата Святослава ОЛИЙНЫКА (фракция БЮТ) о причастности своего сотрудника к торговле оружием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, «распространенная информация со стороны депутата ОЛИЙНЫКА о якобы причастности сотрудника службы к торговле оружием не отвечает действительности».

Как сообщили в пресс-службе, в тот же день, когда был задержан сотрудник СБУ, работники ведомства во взаимодействии с милицией начали расследование этого случая.

В результате установлено, что патроны, которые сотрудник СБУ собирался передать своему знакомому, с которым они вместе занимались охотой, «являются патронами уменьшенной силы для охотничьего оружия». «Факт продажи патронов в документах органов милиции не зафиксирован», - подчеркнули в пресс-службе СБУ, отметив при этом, что в результате оперативных действий также установлено, что «маркировка этих патронов не совпадает с теми, что находятся на вооружении спецподразделения антитеррористического центра СБУ и не используются другими ее подразделениями».

Как отметили в пресс-службе, материалы дела в настоящее время переданы в военную прокуратуру Кировоградской области для дальнейшего расследования. Кроме того, СБУ в этом случае, как и во всех других, всячески содействует органам прокуратуры в объективном расследовании дела.

По решению следователя до завершения расследования в отношении сотрудника СБУ избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Как сообщал УНИАН, народный депутат С.ОЛИЙНЫК направил генеральному прокурору Украины депутатское обращение с просьбой провести следственные действия относительно возможной причастности должностных лиц СБУ и ее руководства к незаконной торговле оружием. По его данным, поставки оружия налажены непосредственно руководителем полка Полтавского полигона. “Чрезвычайная общественная опасность незаконной продажи оружия в этой ситуации заключается в том, что так называемым товаром являются автоматы Калашникова, гранатометы, а также патроны и боевые припасы к ним. Кроме того, значительные масштабы незаконно проданного оружия привели к снаряжению им бандитских группировок не только в Днепропетровской области, но и по всей территории Украины. Отдельные партии готовились к вывозу за границу. Предназначенное для правоохранительного органа оружие использовалось при совершении тяжких и особо тяжких резонансных преступлений как на территории Украины, так и за ее пределами”, - отмечается в депутатском обращении.

С.ОЛИЙНЫК просит генерального прокурора принять немедленные меры для принятия уголовного дела по данному факту к производству ГПУ, провести следственные действия в отношении всех причастных к делу лиц, включая руководство СБУ. Кроме того, народный депутат просит ГПУ подтвердить или обоснованно опровергнуть наличие в деяниях Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, которые направлены на создание искусственных препятствий в расследовании уголовного дела и сокрытие обстоятельств дела, признаков соучастия в совершении преступления или признаков сокрытия преступления и задержать В.НАЛИВАЙЧЕНКО в связи со злоупотреблением служебным положением.