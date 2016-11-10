Основной кандидат на замену Керри уверен в вооружении Украины при правлении Трампа - СМИ
Одним из основных претендентов на должность государственного секретаря США при новом президенте Дональде Трампе считается экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.
Об этом пишет "Европейская правда".
Несколько американских изданий прогнозируют, что именно 73-летний политик и дипломат получит должность.
Телеканал CNN составил список из пяти потенциальных претендентов, в который, помимо Гингрича, входят сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, экс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сенатор от штата Теннеси Роберт Коркер.
В сентябре Гингрич дал интервью "Европейской правде", в котором заявил, что Трамп в случае победы на выборах, вероятно, снимет запрет на поставки Украине летального оружия.
"Поддержка украинской независимости только на словах, без предоставления надлежащего современного оружия для защиты, является поражением для США. При Трампе все должно быть иначе", - сказал он.
Издание The Wall Street Journal к претендентам относит Гингрича и Болтона, а также председателя комитета Сената по иностранным делам Роберта Коркера.
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ВВС называет Гингрича главным претендентом на должность и напоминает, что тот вынужден был уйти в отставку с руководящей должности в Палате представителей за нарушение этических норм – у него был роман с сотрудницей.
Агентство France Press также убеждено, что Гингрич станет новым госсекретарем США. Он также входил в список претендентов на должность вице-президента, но в итоге выбор был сделан в пользу губернатора Индианы Майка Пенса.