Основной кандидат на замену Керри уверен в вооружении Украины при правлении Трампа - СМИ

Об этом пишет "Европейская правда".

Несколько американских изданий прогнозируют, что именно 73-летний политик и дипломат получит должность.

Телеканал CNN составил список из пяти потенциальных претендентов, в который, помимо Гингрича, входят сенатор от Алабамы Джефф Сешнс, экс-посол США при ООН Джон Болтон, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сенатор от штата Теннеси Роберт Коркер.

В сентябре Гингрич дал интервью "Европейской правде", в котором заявил, что Трамп в случае победы на выборах, вероятно, снимет запрет на поставки Украине летального оружия.